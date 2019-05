Wilders: ’Ik zal nooit opstappen’

De SP verbond gisteren wel personele consequenties aan de verkiezingsuitslag. Net als de PVV haalde de partij nul zetels in het Europees Parlement. Reden voor SP-voorzitter Ron Meyer om zijn vertrek aan te kondigen. Dat gebeurt pas aan het einde van het jaar, als zijn termijn als voorzitter verloopt.

Rollator

Iets soortgelijks is PVV-voorman Wilders niet van plan. „Bij winst of verlies ga ik door. De pensioenleeftijd is verhoogd: desnoods met een rollator zal ik hier mijn standpunten uitdragen.”

Hij vindt wel dat zijn partij in de campagne steken heeft laten vallen. „We waren te weinig zichtbaar. We zullen meer het land in gaan, in zaaltjes en op straat onze standpunten uitleggen. Want onze ideeën zijn nog steeds de beste.”

De Europese verkiezingen verliepen voor de PVV desastreus. Alle zetels die de partij had - vier stuks - zijn verdampt. De Statenverkiezingen van afgelopen maart leverde voor Wilders en de zijnen ook al een pak slaag op. De gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar verliepen door tal van akkefietjes met kandidaten niet vlekkeloos.

Kritiek

Het pak slaag dat de PVV tijdens de Europese verkiezingen kreeg was voor PVV-senator Dannij van der Sluijs reden om te twitteren over een vertrek van Wilders. „Normaal stapt een partijleider bij zoveel verlies op.”

Kritiek klinkt er ook bij PVV’er René Dercksen, Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in de Staten van Utrecht. Hij hekelt de dictatoriale aansturing door Wilders en vindt dat de PVV een ledenpartij moet worden.

Wilders is dat dus absoluut niet van plan. „De PVV wordt nooit een ledenpartij.” Betekent dat hij de regie meer uit handen geeft als hij wil dat de PVV het land in gaat? „Ik hou de regie, want ik blijf de fractievoorzitter.”

Eigen boezem

Wel steekt hij de hand in eigen boezem. „We zijn de dupe geweest van de tweestrijd tussen Rutte en Baudet. En onze kiezers zijn grotendeels thuisgebleven. Maar natuurlijk valt dat ons te verwijten. Als je nul zetels haalt, heb je natuurlijk geen goede campagne gevoerd.”

