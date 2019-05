Deze mensen omzeilden de spits; hoe verging het ze?

Marlies Bours haalt samen met haar man haar dochter op van Schiphol die in Ghana is geweest. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Het zou een verkeerschaos worden in de ochtend. De grootste staking in het openbaar vervoer sinds vijftien jaar zou ons land ontwrichten. Zeker ook omdat het in de spits keihard zou gaan regenen. In allerijl namen mensen maatregelen om toch op tijd op hun werk, school of Schiphol te komen.