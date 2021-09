Premium Het beste van De Telegraaf

Moordzaak jonge influencer houdt VS in greep Agente die huilende Gabby Petito liet gaan heeft spijt: ’Had ik maar meer gedaan’

„We dachten dat we de juiste beslissing namen”, zegt de betrokken politieagente. Nu heeft ze spijt. Ⓒ Screenshot Politie VS

AMSTERDAM - Tijdens een felle ruzie tussen de later vermoord teruggevonden Amerikaanse blogger Gabby Petito (22) en haar vriend Brian Laundrie (23) kwam de politie eraan te pas. Agenten troffen een huilende Petito aan. De vrouwelijke agente van dienst, Melissa Hulls, ontfermde zich over de twintiger en raadde de snikkende blondine aan haar ’giftige’ relatie opnieuw tegen het licht te houden. Hulls dacht dat Petito niet in gevaar was. Sterker nog: de politie had het idee dat Gabby zelf de boosdoener was. Hulls heeft spijt, nu blijkt dat de twintiger niet lang daarna door geweld om het leven is gekomen. „Het is moeilijk om niet aan mezelf te twijfelen.”