Buma hekelt bij afscheid harde toon politiek

Het is een duidelijk signaal van de kersverse burgemeester van Leeuwarden, omdat hij zich in toenemende mate stoort aan de toon van collega’s in Den Haag. „Helaas wordt het niet alleen meer beter, Kamerleden liggen soms openlijk onder vuur van collega’s op sociale media.”

Buma vertrekt na bijna een kwart eeuw uit politiek Den Haag, om burgemeester te worden van Leeuwarden. Bij dat afscheid werd de geëmotioneerde CDA’er onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd bovendien door Kamervoorzitter Arib geprezen als ’hoeder van de goede orde’, die altijd hamerde op fatsoensnormen. „Maar ook iemand die kon ontregelen in het debat”, aldus Arib.

Familietraditie

Voor Buma komt het burgemeesterschap van Leeuwarden naar eigen zeggen als een kans die hij niet wil laten liggen. Zijn vader en opa waren al burgemeester in Friesland, waardoor de CDA’er dit avontuur als zijn droombaan ziet.