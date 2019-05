Hiddema niet voor Forum naar Eerste Kamer

Theo Hiddema blijft in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie (FVD) is niet van plan over te stappen naar de Eerste Kamer. Dat zou hij kunnen doen op basis van voorkeursstemmen, onder meer doordat maandag vrijwel de voltallige Statenfractie in Zuid-Holland op hem stemde.