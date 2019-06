Lekker bakken in de zon? Smeer je om de twee uur in met minstens factor 30. Ⓒ ANP

De zomer is voor veel mensen het mooiste seizoen van het jaar. Helaas is er ook een keerzijde. Huisarts Rutger Verhoeff geeft advies voor de kwalen die hij deze maanden veel in zijn spreekkamer ziet.