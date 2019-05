Joodse jongens helpen man met nazi-tattoo water uit

De orthodox-joodse tieners maakten recent ’s avonds laat een wandeling in de buurt van het Chestnut Hill Reservoir. Daar zagen ze plotseling een lichaam in het water liggen. De jongens lichtten meteen een dienstdoende agent in de buurt in en snellen zich naar het water.

„Terwijl ik hem uit het water trok, zag ik dat hij een swastika op zijn hand had”, vertelt agent Carl Mascioli aan persbureau AP. Hij gaf dat nieuws ook door aan de jongens. Die drukten Masciolo op het hart om de man te laten weten dat zijn beschermengelen van joodse komaf zijn. De man had het volgens de politie niet overleefd als hij nog langer in het water had gelegen.

Hulp

Spijt of wrokgevoelens vanwege de antisemitische tattoo hebben de tieners achteraf niet, zegt Mascioli. „Een goede daad is een goede daad en dat hoort bij het leven. We zouden iedereen moeten helpen.

De man maakt het naar omstandigheden goed.