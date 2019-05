Arrestatie in coldcasezaak Poolse vrouw

Het heropende politieonderzoek door het coldcaseteam leidde tot de aanhouding van de man in zijn woning. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gesteld van de aanhouding.

De officier van justitie in Den Haag loofde destijds al een beloning van 20.000 euro uit voor tips die leidden naar de aanhouding van een verdachte. Vorige week besteedde de politie via opsporingsprogramma’s aandacht aan de coldcasezaak.

Galla was naar Nederland gekomen om te werken in het Westland, maar kwam terecht in het drugsmilieu.