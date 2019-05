Rutte: EU-strategie bepalen vóór de poppetjes

„Vanavond gaat het over inhoud, over economie, klimaatverandering, migratie”, zei hij. „De Europese Raad is een strategiebepalende instelling.”

Rutte had eerst nog een lunchbespreking met de Franse president Macron en de (linkse) premiers van Spanje en Portugal, bevestigde hij. Een ontmoeting met bondskanselier Merkel, samen met de Belgische liberale premier Michel, staat ook op de agenda. „Wij oriënteren ons breed, met alle politieke families”, verklaarde de minister-president.

EU-president Donald Tusk heeft de leiders twee dagen na de Europese verkiezingen bijeen geroepen omdat hij snel besluiten wil over de ’poppetjes’ die de EU verder moeten besturen. Zo vervalt op 31 oktober het mandaat van de Europese Commissie, het dagelijkse EU-bestuur, en moet de opvolging van de huidige voorzitter, Jean-Claude Juncker, worden geregeld. Het Europees Parlement wil dat de kandidaat daarvoor uit zijn midden komt.

Macron en Rutte zijn onder de leiders die vinden dat een kandidaat ook van buiten het parlement moet kunnen komen. „Ik heb een strakke opvatting over wie daar denk ik bij past. Maar daar laat ik me niet over uit”, aldus Rutte.

Merkel en Macron

Ook Macron zei het vandaag niet over de namen te willen hebben. Toch noemde hij er direct daarna drie: de liberale EU-commissaris Margrethe Vestager, de Franse EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier en Frans Timmermans. Diens Duitse christendemocratische tegenstrever Manfred Weber sloeg hij over.

Merkel zei zich „natuurlijk” voor de kandidatuur van Weber in te zetten. Wel toonde zij zich bereid tot compromissen bij de verdeling van de topbanen. Volgens de kanselier is er nog veel tijd om voor de volgende top op 20/21 juni met voorstellen te komen. Tijdens het diner zal sprake zijn van een „eerste uitwisseling” van ideeën, aldus Merkel.