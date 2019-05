’Drugscriminelen hebben vrij spel in haven Rotterdam’

Leden van de Dienst Speciale Interventies op de haven in Rotterdam. Ⓒ ANP

Rotterdam - Drugscriminelen lijken vrij spel te hebben in de Rotterdamse haven vanwege de gebrekkige samenwerking tussen de opsporingsdiensten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de aard en aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Het onderzoek werd in opdracht van de gemeente Rotterdam, politie, het Openbaar Ministerie en de Douane uitgevoerd.