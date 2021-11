Honderden demonstranten bij woonprotest in Utrecht, actievoerders kraken pand

De demonstratie is een „landelijk protest voor woonzekerheid voor iedereen”, zo omschrijft de organisatie de inzet. Sprekers wezen erop dat mensen in Utrecht tot wel elf jaar op een wachtlijst staan, voor ze in aanmerking komen voor een huurhuis. Voor een kwart van de huurders zou de huur bovendien onbetaalbaar zijn, waardoor er bijvoorbeeld op de energierekening bespaard moet worden, aldus Zeno Winkels (Woonbond). Volgens hem zorgen de hoge huren en tijdelijke contracten voor grote problemen en onzekerheid, en bieden ze daarnaast ruim baan aan huisjesmelkers.

Stevie Nolten (Womens March) zegt dat er op de woningmarkt wordt gediscrimineerd op basis van onder meer achternaam, huidskleur of beperking. Daardoor hebben deze mensen, naast de groeiende groep uit de „witte middenklasse”, geen (geschikt) dak boven hun hoofd. Nolten eist namens de aanwezigen „een radicale omslag in woonbeleid op basis van gelijkwaardigheid.” Daarnaast willen de demonstranten onder andere dat de verhuurdersheffing wordt geschrapt en er meer wordt geïnvesteerd in sociale huurwoningen.

’Wonen is een mensenrecht’

De aanwezigen hebben borden met teksten erop als ”10 jaar Rutte, verdubbeling aantal daklozen”, „In gelul kan je niet wonen” en „Al werk ik 80 uur per week, nog steeds krijg ik geen hypotheek.” „Wonen is een mensenrecht” is een breed gedragen standpunt onder de aanwezigen. De organisatie van het protest riep op de coronamaatregelen in acht te nemen, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Veel mensen dragen mondkapjes.

Pand gekraakt

Tijdens het woonprotest maakten de actievoerders bekend dat ze afgelopen vrijdag een leegstaand huis aan de Croeselaan gekraakt hebben. „Dit toont aan hoe vastgoedinvesteerders winst belangrijker vinden dan het creëren van voldoende en waardige huisvesting. De macht van investeerders en speculanten moet gebroken worden. Huizen zijn voor mensen, niet voor winst”, aldus een van de krakers tegen RTV Utrecht.

Na het protest op het Jaarbeursplein volgde een mars naar het park Lepelenburg. Via Twitter werden betogers opgeroepen om daarna door te lopen naar het gekraakte pand aan de Croeselaan. Hier is inmiddels ook de Mobiele Eenheid opgesteld. Volgens DUIC vielen er enkele rake klappen. Op een gegeven moment besloot de politie terug te trekken. Wat er nu gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Er staat nog steeds een groep demonstranten voor het gekraakte pand.