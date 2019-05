Strenge controle voor dierenactivisten in Boxtel

Zelfs raadsleden ontkomen niet aan de extra veiligheidsmaatregelen. Tassen en jassen worden streng gecontroleerd bij het betreden van de raadszaal. ’Waar nodig’ wordt gefouilleerd.

In totaal komen er negen mensen gebruik maken van inspreektijd. Volgens de griffier van de gemeenteraad zijn dit zowel boeren als dierenactivisten, onder wie veganist Erwin Vermeulen. Of de getroffen boer zelf ook komt spreken, is niet bekend.

Woordvoerder Jonathan Loogman van Meat The Victims, de groep die eerder deze maand binnendrong op de varkenshouderij, bevestigt dat er ‘meerdere activisten aanwezig zullen zijn’. Hij weet van in ieder geval één dierenactivistische inspreker, maar het is bekend dat iedereen die sympathie heeft voor de groep zich als zodanig uit mag spreken.

Drukte

Naar verwachting komen er ook enkele tientallen boeren, van wie een aantal van hun spreekrecht gebruik zal maken. ,,We houden rekening met een meer dan normale opkomst voor vanavond”, vertelt woordvoerder Anja Kooistra van de gemeente Boxtel.

,,Daarom zijn we op dit moment aan het kijken hoe we zoveel mogelijk mensen een plaats kunnen geven. We houden daarbij aandacht voor brandveiligheid, maar ook voor de openbare orde.”

Bekijk ook: Stalguerrilla dierenactivisten voelt als mokerslag voor jonge boer

Beveiligers

Om voor die openbare orde te zorgen, zal er zichtbare beveiliging aanwezig zijn. ,, Wij richten op dit moment het werkcafé van het gemeentehuis in, dat direct onder de raadzaal gesitueerd is. Hier zorgen wij ook voor een live-verbinding met beeld en geluid.”

De politie in Boxtel sluit zich aan bij wat de gemeente zegt, maar wil verder niet toelichten hoe hun ‘extra maatregelen’ er precies uitzien.

Telegraaf-verslaggever Niels Kalkman twittert live vanuit de raadszaal.