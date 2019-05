Ministerie: minder boetes, want meer files

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn ruim 2,7 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd. Het ging vooral om te hard of door rood rijden en mobiel telefoneren achter het stuur. Om precies te zijn gaat het tot en met april over 2.729.233 overtredingen, waar dat er een jaar eerder over diezelfde periode nog 3.084.414 waren.

Hardrijders zijn minder vaak op de bon geslingerd. Een van de verklaringen is dat er minder kan worden beboet, omdat er door verkeersdrukte eenvoudigweg niet flink op het gaspedaal kan worden getrapt. ,,Als er files staan, kan er over het algemeen niet te hard worden gereden’’, klinkt de uitleg.

Het merendeel van de verkeersboetes wordt toch nog opgelegd wegens te hard rijden. Voor een groot deel worden de verkeersovertredingen vastgesteld met digitale handhavingsmiddelen, zoals een flitspaal (1.105.590 keer). Mobiele radarsystemen zorgden voor 560.492 boetes en door trajectcontroles was het nog eens 528.102 keer raak.

Buitenlandse automobilisten werden in de eerste vier maanden 306.519 keer op de bon geslingerd. Uit de rapportage van Justitie en Veiligheid blijkt dat het niet alleen maar goed is dat er mindere boetes zijn opgelegd.