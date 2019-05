Politici ’on hold’ omdat Belastingdienst het niet aankan

Dat blijkt uit een brief die Snel zojuist aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. De politiek zou dus een pas op de plaats moeten maken, als het aan Snel ligt, en minder nieuwe plannen moeten doorvoeren die veel van de fiscus vergen. Als er geen nieuwe taken over de schutting worden gegooid, heeft de Belastingdienst eindelijk de handen vrij om oude problemen op te lossen. De D66-bewindsman vraagt de Kamer om prioriteiten te stellen.

Systeem uit 1982

De Belastingdienst ziet namelijk dat het maar niet lukt om achterstallig onderhoud goed aan te pakken. Als de ict’ers aan de ene kant van de organisatie problemen oplossen en onderhoud plegen, blijkt dat er aan de andere kant van de organisatie systemen verouderen. Iets meer dan 50 procent van de systemen kampt daardoor met achterstallig onderhoud. En dat heeft gevolgen. De Rekenkamer meldde bijvoorbeeld recent dat het ict-systeem van de omzetbelasting stamt uit 1982 en dat het voorlopig niet lukt om een nieuw belastingtarief in te voeren door dit krakkemikkige systeem.

Pas op de plaats

De fiscus wil dit soort problemen aanpakken, maar dat lukt niet omdat er telkens nieuwe taken bij komen, vooral door wetgeving en politieke wensen die er voor zorgen dat de systemen aangepast moeten worden. Snel vraagt de politiek daarom tijdelijk een pas op de plaats te maken. Het is de bedoeling dat na 2021 er weer meer ruimte is voor nieuw beleid.

Het komt nu al regelmatig voor dat nieuw fiscaal beleid even niet ingevoerd kan worden vanwege hindernissen op ict-gebied. Zo werd bijvoorbeeld direct gezegd dat een verlaging van de energiebelasting tijdens dit lopende kalenderjaar, niet doorgevoerd kan worden. Ook bij de roettaks en wijzigingen bij de belastingheffing in box 3 werd daarom ’nee’ verkocht. Staatssecretaris Snel moet in het kabinet om dezelfde reden af en toe ook op de rem trappen, ook al staan kabinet, parlement en samenleving te springen om nieuw beleid.

Klimaatplannen

Het is nog de vraag wat dit alles precies betekent voor de klimaatplannen van het kabinet. Ook die moeten immers deels doorgevoerd worden door de fiscus. Maar de belastingdienst denkt dat sommige heffingen op vervuilende zaken ook door andere ministeries geregeld kunnen worden. Daardoor heeft de fiscus meer ruimte om de achterstand in te lopen.

Volgens de belastingdienst worden er momenteel genoeg mensen aangenomen bij de fiscus. Daar zit de oplossing niet, stelt de organisatie. Het kan volgens de fiscus niet sneller dan het nu gaat, omdat mensen ook nog intern moeten worden opgeleid. Een rem zetten op nieuw fiscaal beleid biedt daarom de enige remedie, zo wordt gesteld.

In het verleden mislukt

Maar of politici zich echt kunnen en willen inhouden met het bedenken van nieuwe plannen, dat zal nog maar moeten blijken. In het verleden is er van zulke voornemens ook weinig terechtgekomen.

De doelstelling van Snel is om het percentage van systemen dat kampt met achterstallig onderhoud terug te brengen van 52 naar 30 procent in 2022.