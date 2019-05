’Man met ballon in anus schiet in eigen testikels’

Cameron Jeffrey Wilson (27) liep afgelopen 5 april over straat met een pistool in zijn broekzak. Toen het vuurwapen plots afging, doorboorde een kogel zijn testikels en belandde in zijn dij.

Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar ging een dokter over tot operatie maar de medicus werd verrast; tijdens de ingreep kwam een soort ballon gevuld met marihuana uit de anus van Wilson.

Daardoor werd de politie opgetrommeld. Die namen een kijkje in de auto van Wilson, waar ze een zak crystal meth vonden.

De pech van Wilson was nog niet op, want in de gevangenis werd hij gestript van zijn kleren en onderzocht, waarbij nóg een ballon met wiet uit zijn anus kwam gefloept.

Wilson zit nu vast. Zijn rechtszaak wordt 18 juni behandeld.