Wiebes: mogelijk duivels dilemma in Groningen

Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Nederland komt mogelijk voor een „duivels dilemma” te staan met de gaswinning in Groningen, met enerzijds de veiligheid van de Groningers en anderzijds de leveringszekerheid van gas in de rest van het land. Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dinsdag, in reactie op een nieuw advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).