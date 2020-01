Britten vragen uitlevering Amerikaanse diplomatenvrouw

Anne Sacoolas is in het Verenigd Koninkrijk in staat van beschuldiging gesteld in verband met het ongeval dat het leven kostte van de 19-jarige Harry Dunn. De zaak deed in het land veel stof opwaaien.

De advocaat van Sacoolas liet eerder weten dat ze niet vrijwillig zal terugkeren „om een mogelijke gevangenisstraf te krijgen voor iets wat een vreselijk maar onbedoeld ongeval was.” Ook de Amerikaanse autoriteiten hebben eerder door laten schemeren niet aan een uitlevering mee te zullen werken.