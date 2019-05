Stekende tbs’er bang voor buitenwereld

De man blijft liever vast in Nederland, dan uitgezet te worden. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

LEEUWARDEN - Niet alleen het Openbaar Ministerie, maar ook de voor doodslag van een gevangenismedewerkster veroordeelde Bruno M. (45) zelf, willen dat hij voorlopig in tbs blijft. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden. Als de tbs wordt opgeheven, wordt de man uitgezet naar Kroatië en bestaat het gevaar dat hij in een psychose raakt en opnieuw iemand iets aandoet. „Ik heb niks en niemand daar”, zo sprak hij.