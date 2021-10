Premium Het beste van De Telegraaf

Glasgow: top of flop? Dertig jaar klimaatcircus: nul effect op CO2-concentratie

Door Edwin Timmer

Glasgow - Zondag start de 26ste VN-klimaattop. Ondanks eerder gejuich over het Kyotoprotocol en de vreugdetranen om het Akkoord van Parijs, zijn de resultaten over drie decennia ontluisterend: de CO2-concentratie in de atmosfeer stijgt, nog steeds, gestaag. Ook de aanloop naar Glasgow leest weer als kroniek van een onvermijdelijke sof. In 2015 was alles anders. „Toen werd het Parijs gegund.”