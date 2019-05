‘Uitgaan van slechtste scenario met China’

China beschouwt Taiwan als een eigen provincie. Daarom mag Chen Hcin-hcin zich officieel geen ambassadeur noemen.

Hoe gevaarlijk is het om in zee te gaan met Chinese telecombedrijven? De meldingen over AIVD-onderzoek naar spionagepraktijken van Huawei, geven een nieuw signaal dat onze digitale veiligheid in het geding lijkt. Chen Hsin-hsin, de hoogste vertegenwoordiger van Taiwan in ons land, is niet verbaasd en roept Nederland op samen te werken.