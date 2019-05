Mogelijk woensdag nog hinder in treinen

De pensioenactie duurt tot woensdag 04.00 uur. Dit betekent dat de nachttreinen van NS niet of nauwelijks rijden. Door de staking hebben dinsdag in het hele land nauwelijks treinen gereden. Op de stations was het de hele dag rustig.

