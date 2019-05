Uitgerekend in week heftige beving nieuw Gronings monument onthuld

Jeroen Dijsselbloem (voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) onthult ‘Het Andere Monument’, een kunstwerk rondom de aardbevingen in gasprovincie Groningen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anjo de Haan

ENGELBERT - Nabij het Groningse dorp Engelbert is dinsdagmiddag ‘Het Andere Monument’ onthuld, een kunstwerk rondom de aardbevingen in gasprovincie Groningen. Het nieuwe kloeke roeststalen monument langs snelweg A7 bij Groningen ziet het licht in een week die uitgerekend gedomineerd werd door heftig nieuws over een van de zwaarste aardbevingen. Bovendien is het deze week zestig jaar geleden dat de gaswinning in Groningen van start ging.