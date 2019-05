Plafond SP komt naar beneden

De SP heeft de kamer, verwijzend naar de recente aardbeving in Groningen, gedoopt tot Wiebes-Kamer. Ⓒ De Telegraaf

Den Haag - Het plafond is naar beneden gevallen bij de SP in de Tweede Kamer. ’s Morgens had een medewerker een scheurtje ontdekt in het plafond van een van kamers die bij partij in gebruik zijn. Toen iemand van de facilitaire dienst het plafond kwam stutten, viel het stucwerk en rietlaag naar beneden - de reparateur kon nog net op tijd wegspringen.