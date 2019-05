Coalitiebesprekingen Israël zitten muurvast

Benjamin Netanyahu heeft vandaag tot middernacht de tijd om een coalitie te vormen. Ⓒ foto AFP

TEL AVIV - Het is erop of eronder voor Benjamin Netanyahu, die tot middernacht de tijd heeft een coalitie te vormen. Zijn politieke leven, en mogelijk zelfs diens leven als vrij man, staat op het spel. Maar de besprekingen zitten muurvast en de eerste stap richting nieuwe verkiezingen is al gezet.