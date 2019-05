Twijfels over totaal asbestverbod

De kosten voor het verwijderen van asbest jaagt huizenbezitters op enorme kosten en uit recent onderzoek blijkt dat gezondheidsrisico’s van de daken veel kleiner is dan gedacht.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) is niet van plan om het voorstel aan te houden. Het kabinet heeft in de voorjaarsnota vijf miljoen euro extra vrijgespeeld om de lege subsidiepot aan te vullen. Maar of deze handreiking genoeg is zal volgende week blijken, dan stemt de Eerste Kamer over het voorstel tijdens de laatste vergadering in de huidige samenstelling.