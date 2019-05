GroenLinks-Kamerlid Özdil weg

Aanleiding is een interview van Özdil waarin hij ervoor pleit het leenstelsel niet langer te steunen. Zijn partij, die er mede voor had gezorgd dat studenten hun basisbeurs moesten inruilen voor een lening, was nog niet zo ver. Het leidde tot een ’vertrouwensbreuk’, zegt Özdil in een verklaring.

Hij zegt trots te zijn op wat hij afgelopen twee jaar als Kamerlid heeft bereikt. „Een piek is dat voor GroenLinks het leenstelsel niet langer in steen gebeiteld is. Een dal is dat dat ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid.” Hij geeft zijn zetel ’terug’ aan de fractie.