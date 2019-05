Moddergevecht bij GroenLinks na vertrek Kamerlid Zihni Özdil

Aanleiding is een interview waarin Özdil ervoor pleit het leenstelsel niet langer te steunen. Zijn partij, die er vier jaar geleden mede voor had gezorgd dat studenten hun basisbeurs moesten inruilen voor een lening, was nog niet zo ver. Het interview was niet afgestemd. Het leidde tot een ’vertrouwensbreuk’, zegt Özdil in een verklaring.

Hij zegt trots te zijn op wat hij afgelopen twee jaar als Kamerlid heeft bereikt. „Een piek is dat voor GroenLinks het leenstelsel niet langer in steen gebeiteld is. Een dal is dat dat ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid.”

Desondanks geeft hij zijn zetel terug aan GroenLinks. „Mijn zetel behoort toe aan de partij aan wie ik veel te danken heb en geef ik dan ook terug.”

Klaver: Collega’s voelden zich niet veilig

Klaver heeft inmiddels alle terughoudendheid laten varen en gooit alle verwijten op straat. Er is geen sprake van een ’inhoudelijk meningsverschil’, zo schrijft hij in een mail aan de achterban. „We hebben lang geprobeerd met Zihni afspraken te maken over zijn functioneren. Maar hij bleef keer op keer afspraken schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheden vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelden. Deze week bleek dat Zihni heimelijk een intern gesprek met een collega heeft opgenomen.”

Özdil moest vorige week woensdag op gesprek komen bij Klaver. Daar zou hem zijn gevraagd om zich te voegen naar het partijstandpunt, wat dat ook zou zijn. De emoties zouden hoog zijn opgelopen, ook omdat Özdil inderdaad het gesprek had proberen op te nemen, zo bevestigt hij aan De Volkskrant.

Later vertelde hij zijn vertrouwenspersoon in de fractie over het gesprek en poging dat op te nemen. Die zou zijn bekentenis doorfluisteren aan Klaver. Die had daarmee een aanleiding om van de dissident af te komen.