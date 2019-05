Willem-Alexander nodigt Trump uit

De vorst heeft zeer recent Trump uitgenodigd voor de herdenking van de bevrijding, zo bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra beaamt het: „De president heeft de uitnodiging van de koning ontvangen.”

Trump is uitgenodigd om de herdenking bij te wonen van de Slag om de Schelde, op 31 augustus in Terneuzen. Het is dan 75 jaar na de militaire operatie die van cruciaal belang was voor de bevrijding van Nederland en België. Met de uitnodiging aan Trump neemt Nederland het risico dat de koning een blauwtje loopt. De kans dat de Amerikaanse president daadwerkelijk deze kant op komt, wordt immers nog steeds klein geacht. Gebruikelijk is dat de vorst pas een uitnodiging stuurt als er aanwijzingen zijn dat de ontvanger er ontvankelijk voor is.

