Android-telefoons krijgen te weinig updates

Uit de studie blijkt dat dure smartphones meer en sneller updates ontvangen dan goedkopere toestellen van dezelfde fabrikant. Ook zijn veel fabrikanten ’creatief’ met de beloften over updates. Zo brengen ze toestellen met een verouderde Androidversie op de markt, om kort na ingebruikname een versie-update te doen, waarmee ze zich er gemakkelijk van afdoen.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is niet te spreken over de willekeur van fabrikanten. „Updates zijn onmisbaar voor een veilig gebruik van je telefoon. De prijs van een toestel mag niet bepalen of je wel of geen updates krijgt.”