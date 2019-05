Rechter oordeelt over verbod Hells Angels

Ⓒ EPA

UTRECHT - De rechtbank in Utrecht oordeelt woensdag of motorclub Hells Angels wordt verboden. Eerder werd door de rechter al een streep gehaald door de clubs Bandidos - ook in hoger beroep - en Satudarah. In deze laatste zaak moet het hof nog uitspraak doen. Verder heeft de rechtbank in Assen zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen. Wanneer dat vonnis komt, is nog niet bekend.