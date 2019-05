’Sportvelden nog lang niet vrij van landbouwgif’

In 2015 beloofden sportbonden, de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en terreinbeheerders in het convenant Green Deal Sportvelden vanaf 2020 alleen in ‘strikt noodzakelijke situaties’ chemische middelen te zullen gebruiken in het onderhoud aan (kunst)grasvelden en sportbanen. Nu die deadline nadert, erkennen deelnemers dat dit niet haalbaar is en staan ze op het punt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te verzoeken pas in 2025 te komen met een totaalverbod op chemische middelen.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik