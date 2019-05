Studentenplan regeerakkoord sneuvelt

In de Eerste Kamer is zoveel weerstand dat minister Van Engelshoven (Onderwijs) er geen heil meer in ziet. Ⓒ ANP

Den Haag - Het plan uit het regeerakkoord om de rente op studieleningen te verhogen is zo goed als zeker van de baan. In de Eerste Kamer is zoveel weerstand dat minister Van Engelshoven (Onderwijs) er geen heil meer in ziet. Ze gaat vandaag met de rest van het kabinet bespreken of het niet beter is om het voorstel in te trekken.