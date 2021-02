’Niet racistisch zijn’ is aan Oxford niet genoeg

De les werd gegeven op de St Hugh’s College, onderdeel van de universiteit waar ook Theresa May, Amal Clooney en de gevangen Myanmarese Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi ooit les kregen.

De les was niet verplicht maar sterk aanbevolen. Volgens de Daily Mail komen de onthullingen ’op een moment waarop de anti-racismetrainingen hevig onder vuur liggen’.

Anti-racist

Op een van de presentaties staat ’Ben jij een racist? Nee is simpelweg geen goed genoeg antwoord’.

Vervolgens wordt gesteld dat we ’moeten stoppen te denken dat ongelijkheid in deze wereld niet onze schuld is’, inclusief spelfout (stop thinking injustice isn’t to an extent are fault’).

„Wees niet langer een non-racist. Word een anti-racist”, zo klinkt het, waarbij studenten een ’belofte tot actie’ moeten geven. „Wat is jouw individuele bijdrage / inzet / belofte om ongelijkheid en racisme aan te pakken?”

Evaluatie

Afgelopen jaar wees onderzoek uit dat dergelijke lessen juist contraproductief kunnen werken. Veel Britse overheidsinstellingen zouden dat soort racismetrainingen in de ban hebben gedaan. Aan de Oxford-universiteit worden ze op meerdere plekken nog gegeven. „De onstante nadruk op hoe racistisch dit instituut is, is het ergste”, fulmineert een student in Britse media. „Een kolossale verspilling van tijd en geld. Ik heb nog helemaal niets van racisme gezien.” Een woordvoerder zegt dat de trainingen worden geëvalueerd.