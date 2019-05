Demonstratie voor recht op dragen keppel

Aanleiding vormen de uitspraken van de Duitse antisemitismecommissaris Felix Klein. Hij zei zaterdag dat hij Joden niet zou adviseren om een keppel te dragen in sommige delen van het land. „Helaas moet ik dat zeggen”, vertelde Klein in een interview met Duitse kranten. Klein zei dat het dragen van de keppel gevaarlijk kan zijn vanwege het toegenomen antisemitisme. Dat leidde tot veel rumoer in Duitsland en elders in Europa.

Het CIDI is eveneens verontrust. „Dat een regering een groep ontmoedigt om simpelweg zichzelf te zijn, mag nooit normaal worden”, aldus het CIDI. De demonstratie begint om 14.00 uur.

