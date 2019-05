Burmese python aangetroffen in Iers berggebied

Dierenwelzijnsorganisatie Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (kortweg IPSCA) zegt dat een lokale boer de autoriteiten inschakelde nadat hij afgelopen weekend de slang had gezien.

De 1,5 meter lange slang - waarvan men vermoedt dat het een vrouwtje is - werd aangetroffen met ondergewicht, uitdrogingsverschijnselen en verwondingen. Het beestje, dat de naam Sammi heeft gekregen, is opgevangen door een reptielenexpert. Het is nog niet zeker dat de slang zal overleven.

Burmese pythons komen oorspronkelijk voor in het zuidoosten van Azië. Ze kunnen tot wel zeven meter lang worden.

IPSCA heeft sterk het vermoeden dat het dier is gedumpt: „Dit dier is niet in haar eentje in de Wicklow Mountains gekomen. We vermoeden daarom dat het is gedumpt. Deze leefomstandigheden zijn niet geschikt voor deze slangensoort.”