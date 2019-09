Peiling: vertrouwen in Baudet weer afgenomen

Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD) en Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens een debat in april dit jaar. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het vertrouwen van kiezers in FvD-aanvoerder Thierry Baudet is afgenomen. Waar hij in april nog naar de zevende plek was geklommen in de rangorde van mate van vertrouwen in de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in de peiling van Maurice de Hond, staat Baudet nu op de twaalfde plaats. Daarmee scoort hij slechter dan PVV-voorman Geert Wilders, die op dit moment de elfde positie inneemt.