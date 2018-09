’Wajongers in de knel’

De vakbond stelt dat er te weinig banen zijn voor mensen met een beperkte arbeidscapaciteit. Het is daarom onterecht dat Wajongers in 2018 worden gekort op hun uitkering.

Wie (gedeeltelijk) kan werken krijgt vanaf 2018 een lagere uitkering die maximaal uitkomt op 70% van het minimumloon. Wie helemaal niet kan werken krijgt 75% van het minimumloon.

De Wajong bestaat sinds 2010 en is veranderd met ingang van de Participatiewet in 2015. Toen konden jongeren die deels of helemaal niet konden werken een Wajong-uitkering krijgen van 70% van het minimumloon, sinds 2015 moet moet het arbeidsvermogen 0 zijn.

Het UWV beoordeelt tot 2018 de dossiers van oude Wajongers om vast te stellen of zij kunnen werken.