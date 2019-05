Michael P. biedt excuses aan: ’Heb erg veel spijt’

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Volgens de advocaten van P. is dat wat andere rechterlijke colleges oplegden in soortgelijke zaken zoals die van Marianne Vaatstra en Nicole van den Hurk. Ook zou het recht doen aan P.’s mishandeling door het arrestatieteam tijdens zijn aanhouding. Dat de rechtbank in Utrecht P. daarvoor geen strafvermindering gaf, maakt het oordeel „niet Straatsburg-proof”, aldus de advocaten Sander de Korte en Niels Dorrestein.

Michael P. liep een schouderfractuur op doordat hij in een politiebusje aan zijn op de rug geboeide handen werd opgetild. Bovendien dreigden politiemensen een hond op hem los te laten. De advocaat-generaal vond net als de rechtbank in Utrecht dat daar geen gevolgen aan hoefden te worden verbonden, omdat de behandeling van Michael P. niet leidde tot een bekentenis. Hij eiste gisteren 28 jaar cel en tbs tegen P. wegens de verkrachting van en de moord op Anne Faber, en de mishandeling van vijf mensen in het Pieter Baan Centrum.

Volgens Dorrestein en De Korte is er geen sprake van moord. Michael P. zou de forensische kliniek in Den Dolder niet hebben verlaten met de bedoeling om een moord te plegen. En dat was hij nog steeds niet van plan toen hij op een bospad in botsing kwam met de fietsende Anne.

Gereedschap en tiewraps

Dat hij behalve gereedschap in een tas ook tiewraps en een mes bij zich had, duidt volgens de advocaten evenmin op moordplannen. Michael P. was op weg om een keuken te slopen, en dat hij daar het mes bij gebruikte blijkt uit kartelvormige sneden in het plafond, aldus Dorrestein en De Korte. Volgens zijn advocaten handelde Michael P. in een impuls die hij niet kon beheersen vanwege de persoonlijkheidsstoornis die gedragsdeskundigen bij hem vaststelden. Ook die verminderde toerekeningsvatbaarheid moet worden vertaald in een lagere straf, vinden ze.

De raadslieden veegden ook de vloer aan met de verklaring van een getuige die zei dat Michael P. eerder bij het zien van een joggende vrouw had gezegd: „Zullen we haar pakken? Maar dan moet ze wel dood.” Die getuige werd ook een tijdje gezien als verdachte, zeggen de advocaten. „Hij probeerde de aandacht van zichzelf af te leiden.”

Dorrestein en De Korte vroegen het hof ook in de uitspraak rekening te houden met het onevenredig grote nadeel dat Michael P. zou hebben van de ongekende media aandacht voor de zaak. Hij wordt tot op de dag van vandaag in de PI Vught beschouwd als gedetineerde met een hoog maatschappelijk risico, wordt daarom strenger bewaakt, mag niet werken en is beperkt in zijn mogelijkheden om bezoek te ontvangen.