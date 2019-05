Verdediging Michael P. vandaag aan het woord

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De 29-jarige verdachte is in hoger beroep gegaan omdat hij zijn straf te hoog vindt. Hij werd eerder door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Gisteren tijdens de eerste dag van het hoger beroep zei Michael P. een gevangenisstraf van 18 tot 20 jaar acceptabeler te vinden.

Volgens zijn advocaten heeft de rechtbank ten onrechte geen strafvermindering gegeven voor de gang van zaken tijdens de aanhouding van Michael P. Hij werd zo stevig aangepakt dat hij een schouderfractuur opliep. Die zou zijn ontstaan doordat hij aan zijn op de rug geboeide handen omhoog werd getrokken. Hij klaagde over problemen met zijn backhand tijdens het tennissen, en oogstte daar veel hoon mee op sociale media.

’Geïntimideerd’

Ook werd hij geïntimideerd met een politiehond en kreeg hij niet de zogenoemde cautie: de mededeling dat hij het recht heeft om te zwijgen en op bijstand van een advocaat. Dat gebeurde omdat de politie op dat moment nog hoopte Anne levend te kunnen vinden.

Volgens zijn advocaten is Michael P. „onmenselijk behandeld en gemarteld.” Advocaat-generaal Jan-Willem Grimbergen zei gisteren dat de enige die onmenselijk behandeld en gemarteld is, Anne Faber is.”

De moeder van Anne zei met plezier haar pijn in te willen ruilen voor de pijn die Michael P. overhield aan zijn aanhouding.