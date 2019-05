Verdachte opgepakt voor dood Zeeuwse

Ⓒ ANP XTRA

Oostkapelle - De politie heeft een 56-jarige man uit Oostkapelle opgepakt in verband met de dood van een 78-jarige vrouw uit dezelfde Zeeuwse plaats. De vrouw werd vrijdag gewond in haar appartement gevonden en overleed ter plaatse. Agenten hielden de man woensdagochtend aan in het appartementencomplex aan de Veldzigt, waar ook het slachtoffer woonde.