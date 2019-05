Rechtbank Utrecht verbiedt motorclub Hells Angels

Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub geweld zou „faciliteren en verheerlijken” en de rechtbank is het daarmee eens. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een „geweldscultuur” die „kenmerkend en structureel” is en die de club kan worden aangerekend. De advocaten van de motorclub lieten direct na afloop weten dat hoger beroep „er zeker in zit”, maar het vonnis moet eerst nog besproken worden.

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden.

De strijd van justitie tegen andere motorclubs was recent succesvol. Het gerechtshof in Arnhem verbood Bandidos eind vorig jaar definitief. De uitspraak van het hof in Den Haag over Satudarah wordt half juni verwacht, maar de rechtbank in Den Haag heeft eerder tot een verbod besloten De rechtbank in Assen heeft zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen. Wanneer die uitspraak komt, is nog niet bekend.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.

Bekijk ook: Motorbende gestart in cel