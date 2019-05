Bezwaar tegen snorfiets op rijbaan afgewezen

Amsterdam nam het besluit om de veiligheid op de vaak drukke fietspaden te vergroten. Door de hard rijdende snorfietsen ontstonden volgens de gemeente gevaarlijke situaties. De drie snorfietsers betoogden echter dan hun veiligheid in het geding is, omdat het snelheidsverschil tussen automobilisten en snorfietsen op de rijbaan zo groot is.

Volgens de rechter is door de gemeente voldoende aannemelijk gemaakt dat het zeer druk is op de fietspaden en dat het besluit inderdaad goed is voor de veiligheid. Daarnaast, aldus de rechter, kunnen snorfietsers nog steeds voor voldoende alternatieve routes kiezen zodat zij niet over de rijbaan hoeven.