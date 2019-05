Identiteit messentrekker Kawasaki bekend

Ⓒ EPA

TOKIO - De Japanse autoriteiten hebben de identiteit vrijgegeven van de man die dinsdag met een mes wild om zich heen stak bij een bushalte. Het gaat om een 51-jarige man uit Kawasaki, de stad waar het incident plaatsvond. De verdachte is gearresteerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Hij stak zichzelf met een mes in zijn nek