Ministerie voor 1 miljoen het schip in met speedboten

Door een fout in de aanbesteding bleken de boten in 2015 na oplevering helemaal niet opgewassen tegen hoge golven in de Noordzee. De Kustwacht heeft de zogeheten RHIB’s juist nodig voor dit soort operaties.

’Niet veilig’

Minister Van Nieuwenhuizen was van plan om de twee boten te verkopen, maar uit testen is gebleken dat de vaartuigen niet veilig kunnen worden ingezet. „Het is niet verantwoord om deze RHIB’s aan derden te verkopen en dus moet ik deze ontmantelen”, laat de VVD-bewindsvrouw aan de Tweede Kamer weten. „Waar mogelijk worden onderdelen opnieuw gebruikt of verkocht. Rijkswaterstaat doet alles wat in haar vermogen ligt om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.”

Vandaag is er een debat in de Tweede Kamer.