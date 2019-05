Kamer kritisch over juichcijfers verpleegkundigen

De rooskleurige cijfers werden vorige week door de drie bewindslieden naar buiten gebracht. In een persbericht viel te lezen: „Aanpak personeelstekort zorg werkt.” Eerder ging het kabinet uit van een tekort van 125.000 verpleegkundigen in de zorg in 2022, dat cijfer naar beneden bijgesteld en 80.000 geworden.

Aangepaste rekenmethode

Maar wie goed kijkt ziet dat de daling van 45.000 benodigde banen vooral door een aangepaste rekenmethode komt. Van slechts 15.000 banen kan gezegd worden dat die mede door inzet van het kabinet inmiddels opgevuld zijn.

„Het is louter een statistische aanpassing”, concludeert SP’er Hijink. „Ik wil het kabinet vragen om minder hoog van de toren te blazen.”

"Problemen moet je benoemen en oplossen"

„Heeft het ministerie zichzelf niet ten onrechte gecomplimenteerd”, vraagt D66-Kamerlid Bergkamp zich af. „Problemen moet je benoemen en oplossen”, vindt VVD’er De Lange. 50Plusser Geleijnse spreekt van ’een ronkend persbericht’. PvdA’er Kerstens noemt het ’te mooie verhalen’.

Verpleegkundigen verbaasden zich eerder al over de door het kabinet voorgespiegelde megadaling van het banentekort in de zorg. Zij ervaren namelijk amper verbetering op de werkvloer. Belangenorganisatie V&VN heeft daarover bij het kabinet aan de bel getrokken.