Koe uit zee bij Ameland gered

Ameland - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) had dinsdag een bijzondere klus: er was een koe in het water van de Waddenzee beland. Het dier was voor het eerst weer buiten en sprong uit enthousiasme over de dijksloot. De eigenaar van de koe schakelde daarop de reddingmaatschappij in.