Vrouwen bevallen van elkaars baby na fout vruchtbaarheidskliniek

Het echtpaar zegt tegen Sky News dat ze hun twijfels over hun dochtertje onderdrukten omdat ze ’verliefd waren geworden’ op de baby en het ivf-proces dat ze hadden ondergaan volledig vertrouwden. Hun vermoedens werden zeven weken na de geboorte echter bevestigd door een dna-test: het meisje was niet verwant aan een van hen.

Via de fertiliteitskliniek kwam het stel er daarna achter dat Daphna zwanger was van de baby van een ander stel, en dat de andere vrouw hun biologische dochter had gekregen. De kliniek bleek de embryo’s van de stellen te hebben verwisseld. De twee meisjes werden in september 2019 een week na elkaar geboren. De meisjes zijn volgens Sky News in januari 2020 weer ’omgeruild’.

Woede

„Ik werd overrompeld met gevoelens van angst, verraad, woede en liefdesverdriet”, zei Daphna tijdens een persconferentie waarin het stel een rechtszaak tegen de vruchtbaarheidskliniek in Californië aankondigde. „Ik heb tijdens de zwangerschap nooit de kans gehad om mijn eigen dochter te voelen groeien en een band met haar op te bouwen.”

Ook voor de oudste dochter van het stel was de verwisseling een flinke schok. Het zevenjarige meisje kwam er na zeven weken achter dat haar zusje niet haar zusje bleek te zijn. „Dat aan haar vertellen was het moeilijkste dat ik in mijn leven heb moeten doen”, aldus moeder Daphna.

Beide kindjes zijn nu terug bij hun biologische gezin. De vier ouders zullen in de toekomst hun best doen om contact met elkaar te houden. „Ze waren net zo verliefd op onze biologische dochter als wij op die van hen”, zei vader Alexander in de persconferentie.

De vruchtbaarheidskliniek wordt aangeklaagd voor medische wanpraktijken, contractbreuk, nalatigheid en fraude.