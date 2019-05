’Piloot 737 MAX schreef 418 pagina’s vol waarschuwingen’

Volgens persbureau Bloomberg schreef de man 418 pagina’s vol met tips over betere training en communicatie naar aanleiding van de soortgelijke crash met een 737MAX-toestel van Lion Air in Indonesië. „Anders zal het zeker tot een crash leiden”, aldus de piloot in één van zijn emails. Volgens Bloomberg hamerde de piloot op het gevaar van meerdere cockpitmeldingen waarmee de piloten tegelijkertijd moesten omgaan. Ook sprak hij zijn zorgen uit over de rusttijden voor piloten en het onderhoud aan de toestellen.

Volgens Ehtiopian Airlines worden piloten volgens de regels van Boeing en internationale luchtvaartautoriteiten getraind. Wat er met de geuite zorgen van de piloot is gedaan, kon het bedrijf niet zeggen.

Uit onderzoek na de ramp in Afrika bleek dat de piloten zich hielden zich aan de procedures van Boeing, maar dat ze het vliegtuig niet onder controle wisten te houden. Volgens een eerste rapport over vlucht 302 maakte het toestel herhaaldelijk een duikvlucht.

