Privéstress vaak oorzaak van ziekteverzuim

UTRECHT - Ruim zes op de tien werknemers (64 procent) die in de afgelopen vijf jaar verstek lieten gaan op het werk, deed dat door problemen in de privésfeer. Ze meldden zich ziek als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding, financiële problemen of het verlies van een dierbare. Ook de combinatie werk en mantelzorg was voor sommigen zo belastend dat ze zich afmelden op het werk.