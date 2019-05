Buurt onder indruk na steekpartij Alphen: ’Het was heftig’

Volgens buurtbewoners speelt het drama rond een Syrische familie. Een man werd dinsdagavond opgepakt. Ⓒ Media TV

Alphen aan den Rijn - Wat is er dinsdagavond precies gebeurd in een flat in Alphen aan den Rijn? Vaststaat dat een man is aangehouden na een steekincident en twee mensen ernstig gewond raakten. Volgens bewoners in de flat is de dader een Syrische man die, al dan niet onder invloed van drank, zijn vrouw en twee dochters aanviel.